Cálido adiós del fútbol ourensano a Lolo
VIDA
El fútbol provincial rinde un emotivo homenaje a José Manuel González “Lolo” tras su retirada oficial de los terrenos de juego
El deporte ourensano ha vivido un momento tan emotivo como entrañable con motivo de la retirada oficial de los terrenos de juego de José Manuel González Gómez, cariñosamente conocido en el ámbito futbolístico como “Lolo”. Compañeros, rivales y amigos de toda la vida se han querido sumar a un merecido homenaje para reconocer la dilatada y exitosa trayectoria de un jugador que ha dejado una huella imborrable en numerosos equipos de la provincia de Ourense.
En sus años deportivos, Lolo no solamente ha sido un referente sobre el césped por su entrega y calidad, sino también un ejemplo de deportividad y compañerismo en cada uno de los vestuarios por los que ha pasado.
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