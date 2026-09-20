Canalla, café de especialidad con personalidad en Ourense

Canalla Café abrió sus puertas en la Praza do Correxidor de Ourense con una propuesta que combina café de especialidad y repostería artesanal. Jorge está al frente de este proyecto personal, pensado para acercar el buen café a todo tipo de público, desde quienes buscan nuevos sabores hasta quienes simplemente quieren disfrutar de una buena taza. También ofrece matcha, matcha ceremonial, chai latte y cúrcuma latte, con infusiones preparadas e infusionadas por ellos mismos. La oferta dulce completa la experiencia con elaboraciones hechas a mano, entre las que destacan los rollos de canela, además de tartas, cookies y otras propuestas. El local, ligado a la memoria de la antigua Movida ourensana, apuesta ahora por un ambiente cercano y desenfadado, donde el cuidado por el producto convive con una forma sencilla y diferente de entender la cafetería.

Dirección: Plaza del Corregidor, 1 - Ourense

Horario: Lunes a viernes 09:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 h . Sábados 09:30 a 13:30 horas