Fika by Lima, un rincón para disfrutar del café y los desayunos

Fika by Lima es una cafetería especializada en cafés y desayunos elaborados, donde cada propuesta está pensada para disfrutar de una experiencia diferente. El establecimiento apuesta por productos caseros, entre los que destaca su bollería elaborada en el propio local, además de una variada oferta de desayunos preparados con mimo y con ingredientes cuidadosamente seleccionados. La propuesta se completa con tés de origen japonés, una opción para quienes buscan descubrir sabores y variedades diferentes. Fika by Lima también dispone de una agradable terraza y organiza brunch, convirtiéndose en un espacio perfecto para compartir un desayuno tranquilo, reunirse con amigos o disfrutar de una pausa durante el día en un ambiente acogedor.

Dirección: Rúa Manuel Murguía, 11 - Ourense

Horario: De martes a viernes de 08:30 a 15:00 horas. Sábados y domingos de 09:30 a 14:30 horas