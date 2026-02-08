Sonus audiología, especialistas en soluciones auditivas personalizadas

ÚLTIMA HORA
SALUD AUDITIVA

En Sonus Audiología abierto desde hace casi un mes ofrecen productos que se adaptan a todas las necesidades del paciente desde estudios hasta reparación de audífonos

Gustavo Blanco en Sonus Audiología, en Xinzo de Limia.
Gustavo Blanco en Sonus Audiología, en Xinzo de Limia. | Martiño Pinal

Hace casi un mes que Gustavo Blanco, tras 12 años de experiencia en el sector, abrió las puertas de Sonus Audiología en Xinzo de Limia. Un centro especializado unicamente en audiología, garantizando un control y seguimiento de cualquier necesidad relacionada con el sentido del oído. Así, en el centro realizan desde adaptación y reparación de audífonos, ya que un aparato inadecuado o en mal funcionamiento puede empeorar la dolencia o resultar incómodo, a moldes para audífonos y auriculares, tapones de protección o de baño adaptados o estudios audiológicos.

  • Dirección: Praza do Bispo Idacio, 3, Xinzo de Limia
  • Horario: De 09,30 a 13,30 horas e de 16,00 a 19,30 horas

