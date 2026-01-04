A Cova do Savio, un referente en la exquisita y buena cocina casera en Barbadás

De la mano de Vicky Álvarez y Santi Castro, A Cova do Savio es un referente de la buena cocina elaborada siguiendo las recetas tradicionales. A la avenida de Celanova, 20, A Valenzá, llega gente de todos los rincones para comprobar que su fama está más que justificada. Y nunca defraudan. Los menús del día ofrecen varios primeros y segundos a elegir que incluyen desde platos más ligeros a otros más contundentes, y ricas sobremesas entre las que destacan las caseras. Además, cuentan con una amplia carta y también realizan platos por encargo como cordero al horno, cochinillo, cocido...

Pero más allá del mediodía, A Cova do Savio es un buen lugar para comenzar el día con energía con sus completos y exquisitos desayunos.