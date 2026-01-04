MINUTO A MINUTO
A Cova do Savio, un referente en la exquisita y buena cocina casera en Barbadás

A VALENZÁ

Los menús del día de A Cova do Savio (Barbadás, Ourense) ofrecen varios primeros y segundos a elegir que incluyen desde platos más ligeros a otros más contundentes

Vicky Álvarez y Santi Castro en A Cova do Savio, A Valenzá.
De la mano de Vicky Álvarez y Santi Castro, A Cova do Savio es un referente de la buena cocina elaborada siguiendo las recetas tradicionales. A la avenida de Celanova, 20, A Valenzá, llega gente de todos los rincones para comprobar que su fama está más que justificada. Y nunca defraudan. Los menús del día ofrecen varios primeros y segundos a elegir que incluyen desde platos más ligeros a otros más contundentes, y ricas sobremesas entre las que destacan las caseras. Además, cuentan con una amplia carta y también realizan platos por encargo como cordero al horno, cochinillo, cocido...

Pero más allá del mediodía, A Cova do Savio es un buen lugar para comenzar el día con energía con sus completos y exquisitos desayunos.

  • Dirección Avda. de Celanova, 20, bajo. A Valenzá, Barbadás.
  • Contacto 618 589881

