Duolimp, los maestros de la limpieza en Celanova

La empresa Duolimp Servicios Generales de Limpieza se constituyó en el año 2019 en Barcelona y, desde hace un par de meses, cuenta con delegación en Celanova con el objetivo de seguir creciendo y ofrecer en la villa de San Rosendo un servicio integral de mantenimiento y una limpieza profesional y de calidad.

Desde la empresa ofrecen diferentes servicios como la limpieza del hogar, comunidades, hoteles y oficinas, o la limpieza de cristales en altura o tras la ejecución de una obra. Todos ellos realizados por un equipo de profesionales formado. Además, realizan asesoramiento personalizado en cada caso.