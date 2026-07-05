Galería | Homenaje a la enfermera Julia Graña tras su jubilación

Foto del grupo de participantes en la celebración de la jubilación de la enfermera Julia Graña.

Julia Graña con más de 40 años en el CHUO pasó por UCI de Pediatría o la Dirección de Enfermería pero donde pasó gran parte de su carrera fue en el Servicio de Nefrología

Julia Graña, enfermera del servicio de Nefrología, celebró una cena de jubilación junto a sus compañeros sanitarios en el restaurante Agape. Julia fue trabajadora del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense durante más de 40 años. Allí pasó, entre otros departamentos por la UCI de Pediatría, por la Dirección de Enfermería desempeñando la función de supervisora de área y, sobre todo, en el Servicio de Nefrología, donde pasó la mayor parte de su carrera profesional y donde ahora despidió su etapa laboral.

El Servicio de Nefrología, que a final de este 2026 celebrará su 50 aniversario en Ourense, dice adiós a una enfermera que prácticamente vio nacer el departamento.