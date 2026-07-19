Homenajean a Milagros Lorenzo tras más de 50 años de dedicación en Las 3 BBB de Xinzo de Limia

Después de más de medio siglo de trabajo, esfuerzo y compromiso, Milagros Lorenzo Otero ha puesto punto final a una larga trayectoria profesional en el establecimiento Las 3 BBB de Xinzo de Limia, donde comenzó a trabajar a mediados del otoño de 1975, cuando apenas tenía 15 años.

Durante más de cinco décadas, Milagros formó parte del día a día de este conocido comercio de la villa, convirtiéndose en una de sus trabajadoras más veteranas y en un rostro familiar para varias generaciones de vecinos. Su cercanía, profesionalidad y trato amable hicieron que muchos clientes la identificaran como una de las personas que mejor representaban el espíritu del establecimiento.

El pasado 6 de junio llegó el momento de cerrar esa etapa para disfrutar de una merecida jubilación, una nueva fase que compartirá con su marido, Julio, quien también se ha jubilado recientemente. Tras toda una vida dedicada al trabajo, ambos podrán ahora disfrutar de más tiempo juntos, dedicarlo a la familia, a los amigos y a nuevos proyectos personales.

Acompañada de sus nietos.

Entre esos planes ocupa un lugar especial su hijo, Moisés, que reside en Dublín, una ciudad que ahora podrán visitar con mayor frecuencia gracias al tiempo libre que les brinda esta nueva etapa.

Como reconocimiento a tantos años de dedicación, compañeros y personas cercanas quisieron rendirle homenaje hace unos días con una comida de despedida, en la que no faltaron los recuerdos, las anécdotas y las muestras de cariño. Fue una jornada cargada de emoción, en la que se puso en valor no solo su larga trayectoria laboral, sino también su calidad humana.

Milagros estuvo rodeada de sus seres queridos.

Quienes compartieron con ella tantos años de trabajo destacan que Milagros fue siempre una gran profesional, una compañera generosa y una persona cercana, siempre dispuesta a ayudar y a recibir a todo el mundo con una sonrisa. Unas cualidades que la convirtieron en una figura muy querida tanto entre sus compañeros como entre los clientes que, durante décadas, pasaron por Las 3 BBB.

Con la jubilación comienza ahora un nuevo capítulo en su vida, marcado por el descanso tras más de cincuenta años de esfuerzo y por la oportunidad de disfrutar de la familia, los viajes y del tiempo que durante tantos años dedicó al trabajo.