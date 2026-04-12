María Abad Podología, atención personalizada en A Valenzá
VIDA
La clínica de María Abad trabaja con cita previa y apuesta por una atención personalizada y cercana. La podóloga da el salto a emprender tras trabajar en el sector
La podóloga María Abad ha abierto clínica en A Valenzá, un proyecto personal que comenzó a materializarse hace unos meses tras su experiencia previa trabajando en el sector. De esta forma da continuidad a su trayectoria ofreciendo servicios de podología que abarcan desde estudios de la pisada hasta tratamientos de quiropodia, con atención a pacientes de todas las edades, aunque con una mayor presencia de personas mayores, que son quienes más suelen requerir este tipo de cuidados. La clínica trabaja con cita previa, apostando por una atención cercana y especializada en el cuidado del pie.
- Dirección: Avenida de de Celanova, 70, A Valenzá
- Contacto: 659 576 684
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