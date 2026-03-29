Kineos Fisioterapia apuesta por la fisioterapia integral con larga experiencia

Tras dos décadas de trayectoria profesional, Ana González decidió dar el salto con su propia clínica. Con un enfoque basado en la adaptación al paciente y la tecnología de vanguardia, el centro busca consolidarse como un referente de salud en la zona.

Tras apenas un mes y medio de andadura, las sensaciones son positivas, afrontando con optimismo el reto de emprender. La clínica no solo se apoya en la experiencia manual, sino que incorpora tratamientos especializados para cubrir un amplio espectro de patologías con la flexibilidad como principal seña de identidad que se adapta a las necesidades de cada paciente.