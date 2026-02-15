Santa María de Louredo
La ourensana Benita celebra sus 100 años con mariachis en Maside
Santa María de Louredo
La parroquia de Santa María de Louredo (en Maside), quiso homenajear a su reciente centenaria, Benita González Arias, nacida el 20 de enero de 1926 con una misa (ya que siempre ha sido una persona de mucha fé).
La Asociación de Vecinos de Louredo le hizo entrega de un ramo de flores y un cuadro en el que puede verse su feliz cara.
Asimismo, pudo observar, al lado de su hijo, Eladio González Arias, con esa cara de dulzura, humildad y cariño a los mariachis que acudieron al acto. ¡Por muchos años más, Benita!
