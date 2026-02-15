DIRECTO
La ourensana Benita celebra sus 100 años con mariachis en Maside

Santa María de Louredo

La parroquia de Santa María de Louredo celebra el 100 cumpleaños de Benita González Arias con misa, flores y un cuadro en su honor.

La Región
Publicado: 15 feb 2026 - 12:39 Actualizado: 15 feb 2026 - 12:39
La celebración del cumpleamos de Benita

La parroquia de Santa María de Louredo (en Maside), quiso homenajear a su reciente centenaria, Benita González Arias, nacida el 20 de enero de 1926 con una misa (ya que siempre ha sido una persona de mucha fé).

La Asociación de Vecinos de Louredo le hizo entrega de un ramo de flores y un cuadro en el que puede verse su feliz cara.

Asimismo, pudo observar, al lado de su hijo, Eladio González Arias, con esa cara de dulzura, humildad y cariño a los mariachis que acudieron al acto. ¡Por muchos años más, Benita!

