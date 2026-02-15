Directo | Verín se engalana con el gran desfile de Entroido en el Domingo Gordo
Sigue en directo el Gran Desfile del Domingo Gordo desde Verín: carrozas, comparsas, máscaras y Cigarróns en streaming
Una de las jornadas más esperada del Entroido llega con el gran desfile de carrozas, comparsas y máscaras, donde la creatividad, la sátira y el color llenan cada rincón de la villa. Los imponentes Cigarróns, figuras emblemáticas del Entroido de Verín, recorrerán las calles haciendo sonar sus chocas y animando a vecinos y visitantes a sumarse a la celebración.
Durante todo el día, la música en vivo resonará por plazas y calles, creando un ambiente festivo continuo, con actuaciones para todos los públicos. Las peñas, agrupaciones y participantes lucirán elaborados disfraces y coreografías que convierten el desfile en un auténtico espectáculo visual.
