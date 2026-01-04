Sabor Venezolano, gastronomía para viajar a Venezuela a través de sus sabores en O Carballiño

Hace poco más de mes y medio que Carballiño cuenta con un nuevo espacio en el que disfrutar de los pinchos típicos venezolanos, sin dejar de lado el toque gallego. Así, de la mano de Scarleth Monagas y su hermana Yulimar, en Sabor Venezolano, a lo largo de la jornada, además de disfrutar de un buen café o refresco, realizan platos como patacones, arepas y empanadillas venezolanas con diferentes rellenos, tequeños, hallacas, ensaladas… y en estas fechas un plato tan destacado como el pernil. Además, los domingos, entre sus propuestas destaca el sancocho venezolano. Todos ellas elaboraciones que pueden ser degustadas en el local o llevar para comer en casa.

Dirección Vicente Risco, 30, O Carballiño

Horario De 10,00 a 22,00 horas. Lunes, cerrado