Japanese Head Spa Ourense, un lugar multisensorial especializado en el cuidado capilar
SALUD DE CUERO CABELLUDO
Con presencia en tres ciudades gallega, Japanese Head Spa Ourense tiene como objetivo ofrecer un masaje capilar multisensorial. Además, cuenta con servicio con un perfil más lúdico enfocado en niños de entre 8 a 13 años
Japanese Head Spa Ourense es el primer spa capilar de Ourense que, partiendo de una franquicia con sede en Málaga, cuenta con tres establecimientos en Galicia (también en Vigo y Coruña). El centro está especializados en el protocolo de “head spa”, que, además del objetivo principal de ofrecer un masaje multisensorial para destensar el cuero cabelludo, el cuello y el rostro, se acompaña del tratamiento para el cuidado de cabello específico para cada persona.
Además, ofrecen tratamientos corporales y faciales -destaca el lifting facial-, y masajes específicos como drenante, para embarazadas, antiestrés… También cuentan con servicio para niños de 8 a 13 años con un perfil de tratamiento más lúdico.
- Dirección: Cardenal Quiroga, 22, Ourense
- Contacto: Previa cita: 694 307 144. Horario establecimiento: De lunes a viernes, de 11,00 a 15,00 horas y de 16,00 a 19,00. Sábados por la mañana (horario de citas más amplio)
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