Japanese Head Spa Ourense, un lugar multisensorial especializado en el cuidado capilar

Japanese Head Spa Ourense es el primer spa capilar de Ourense que, partiendo de una franquicia con sede en Málaga, cuenta con tres establecimientos en Galicia (también en Vigo y Coruña). El centro está especializados en el protocolo de “head spa”, que, además del objetivo principal de ofrecer un masaje multisensorial para destensar el cuero cabelludo, el cuello y el rostro, se acompaña del tratamiento para el cuidado de cabello específico para cada persona.

Además, ofrecen tratamientos corporales y faciales -destaca el lifting facial-, y masajes específicos como drenante, para embarazadas, antiestrés… También cuentan con servicio para niños de 8 a 13 años con un perfil de tratamiento más lúdico.