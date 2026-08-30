Talleres Cesáreo donde se ofrece un servicio especializado para mantener tu coche a punto

Talleres Cesáreo forma parte de la red Bosch Car Service y ofrece un servicio completo de mantenimiento y reparación para todo tipo de vehículos. Su equipo está especializado en mecánica, electricidad y también en vehículos híbridos y eléctricos. Entre sus servicios se encuentran neumáticos, baterías, frenos, embragues, distribución, amortiguadores, escapes, aire acondicionado y revisiones pre-ITV. Una opción de confianza para realizar el mantenimiento habitual o afrontar reparaciones más específicas y mantener el vehículo siempre en las mejores condiciones.

Dirección: Ctra. Nacional 525, km 132 Bajos - A Gudiña

Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 13:30 horas y de 15:30 a 20:00 horas. Sábados de 09:00 a 13:00 horas