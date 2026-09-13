Unión Musical, el renacer de las bandas en Allariz

Fundada por los músicos Nieves Llopis y José Manuel Vega, la Banda Unión Musical de Allariz, amparada en su escuela municipal, ha logrado transformar la vida cultural de la villa ourensana, pasando de una treintena de alumnos iniciales a una sólida agrupación de 70 integrantes con reconocimiento internacional en Holanda e Italia.

La historia de la música de banda en el municipio de Allariz se mantenía viva en la memoria colectiva. Durante décadas, tras el estallido de la Guerra Civil, el sonido característico de las agrupaciones populares de viento y percusión no estaba vigente en las calles de la villa. La rica tradición musical de la comarca sobrevivió a través de la música popular, mantenida principalmente por pequeños grupos de gaitas, panderetas y percusión tradicional. Sin embargo, el formato de banda popular se dio por perdido durante más de medio siglo, hasta que dos músicos decidieron empeñarse en su recuperación.

Ninguno de los dos promotores de la iniciativa era nativo de Allariz. Nieves Llopis es natural de Valencia y José Manuel Vega procede de A Coruña, pero ambos compartían el bagaje de haberse formado, crecido y desarrollado personalmente en el seno de la cultura de banda. Al instalarse en la localidad ourensana, percibieron de inmediato la ausencia de una agrupación de estas características y decidieron investigar el pasado musical de la zona.

Sonido local con proyección global. | La Región

El proyecto

“Nosotros veníamos, tanto José como yo, que fuimos los que empezamos con la banda, con el proyecto, veníamos los dos de crecer en banda y vimos que en Allariz hacía falta un proyecto como este. Preguntamos y nos dijeron que antiguamente sí que había habido una banda, pero que con la Guerra Civil había desaparecido y llevaba muchísimos años sin haber una”, explica la directora, Nieves Llopis.

Decididos a dar el paso, Nieves y José Manuel presentaron la propuesta de creación de una banda al entonces alcalde de Allariz, Francisco García. Aunque la recepción política e institucional fue entusiasta desde el primer momento, el proyecto se topó con la barrera presupuestaria habitual de las administraciones locales, de modo que apostaron por una estrategia de partida basada en la optimización de recursos y el apoyo logístico mutuo, una fórmula ideada a coste cero para las arcas municipales en sus inicios.

“Tanto a nosotros como al alcalde nos hacía ilusión empezar, a él siempre dijo le había gustado mucho la música de banda y que le gustaría tener una banda en Allariz. Pero claro, el problema era que ellos desde el ayuntamiento no se podían hacer cargo de la contratación de todo el profesorado necesario y del tema de un director para la banda. Lo que nosotros necesitábamos eran locales de ensayo y tener algunas actuaciones”, recuerda Llopis sobre aquellos primeros pasos.

Los inicios

Al principio, la actividad de la naciente banda se circunscribía a conciertos muy localizados en el municipio, aprovechando las fechas festivas más señaladas del calendario local. “Al principio nos limitamos a hacer conciertos allí en el pueblo, a lo mejor en Navidad y en San Benito, las fiestas del pueblo. Pero poco a poco se fue trabajando en un convenio y según fue mejorando la banda y ampliando, la situación cambió. Ahora mismo tenemos un convenio en lo que se refiere al uso de espacios donde nosotros podemos dar las clases y donde podemos ensayar, y también un convenio que incluye un cierto número de actuaciones desde la asociación de la banda para el pueblo”, cuenta.

El respaldo del público y la respuesta social en Allariz fueron inmediatos desde el momento en que se abrieron las primeras matrículas. Lo que comenzó como un pequeño taller musical fue estructurándose progresivamente hasta convertirse en una academia formalmente organizada para nutrir de instrumentistas a la agrupación principal.

“Cuando empezamos a nivel social tuvimos una recepción muy buena. El primer año ya empezamos con 36 alumnos”, apunta José Manuel Vega al recordar los inicios de la escuela. De aquella primera treintena de estudiantes se ha pasado a una estructura docente consolidada que abarca todas las familias de instrumentos de viento-madera, viento-metal y percusión.

Festival de Besana Brianza, cerca de Milán. | La Región

“Poco a poco se fue conformando el grupo de la banda y desde la escuela se fueron nutriendo todos los instrumentos necesarios para conformar la agrupación. Ahora mismo contamos con nueve profesores que imparten las diferentes especialidades que necesitamos para la banda. En la banda, ahora mismo somos 70 miembros”, destaca la directora.

Más allá del impacto cultural en la vida asociativa de Allariz, el proyecto ha funcionado durante estos 14 años como una auténtica cantera de vocaciones profesionales. La formación elemental recibida en la escuela de la banda ha servido como trampolín para que decenas de jóvenes orientaran su carrera hacia la música académica.

“Hay gente que empezó con nosotros y sigue con nosotros, pero hay gente que empezó así desde la escuela y después, por aptitudes y promoción, siguió los estudios oficiales en el conservatorio. Algunos ya son titulados, tienen el título de grado profesional, y algunos están estudiando el superior en Ourense o Xinzo de Limia. De hecho, el año pasado, una de las chicas que había empezado con nosotros y terminó el grado superior; ya es titulada superior y ahora está haciendo un máster. A partir de la banda hubo un cierto interés por los estudios musicales y está saliendo gente titulada desde aquí”, añade Nieves Llopis con orgullo.

Amplio repertorio

En el plano estrictamente artístico y musical, la dirección de la Banda Unión Musical de Allariz ha apostado decididamente por huir de los clichés que a menudo se asocian a las bandas de música tradicionales. La selección de las obras busca equilibrar la función divulgativa de cara al espectador con la exigencia técnica.

“Siempre intentamos montar repertorios muy variados que puedan ir dirigidos tanto al público que le gusta la música de banda, como a gente que a lo mejor en un principio no piensa que le pueda gustar, pero que al escucharlo se sienta atraída. Preparamos repertorios atractivos que incluyen desde música clásica y adaptaciones para banda, pasando por pasodobles de compositores gallegos y compositores modernos. No somos mucho de hacer pasodobles clásicos o más antiguos, aunque tenemos también en repertorio, sino que nos inclinamos más por difundir la música o las composiciones más actuales”, detalla Llopis.

Esta flexibilidad de estilos abarca desde arreglos de bandas sonoras cinematográficas y música popular hasta la adaptación de grandes clásicos del rock o la producción de espectáculos multidisciplinares. “Siempre estamos preparando adaptaciones de música popular, adaptaciones de música rock o bandas sonoras originales. Intentamos preparar un repertorio variado de todo, también dirigido de cara al músico, para que le ofrezca retos personales en cuanto al estudio de la partitura y en cuanto a su crecimiento personal y musical”.

Éxito internacional

A pesar de su condición de formación de carácter amateur, la progresión técnica de la Banda Unión Musical de Allariz les ha permitido saltar las fronteras autonómicas y nacionales para medirse con formaciones internacionales de primer nivel en certámenes de prestigio mundial. El punto de inflexión en la proyección internacional de la agrupación tuvo lugar con su participación en el World Music Contest de Kerkrade (Países Bajos), un evento de periodicidad cuatrienal considerado unánimemente como las Olimpiadas de la música de banda.

“Participamos y obtuvimos un primer premio que supuso un gran crecimiento artístico e interpretativo. Porque claro, no es lo mismo trabajar en el día a día que prepararnos para un concurso a nivel mundial”, evoca la directora.

De turismo por Venecia. | La Región

El hito de Holanda cobró además un significado especial debido al contexto sanitario del momento. “Veníamos también de la pandemia, de dos años con una actividad muy controlada y restringida, con lo cual el hecho de poder terminar la pandemia y ponernos con un proyecto tan importante supuso una consolidación del grupo y un gran crecimiento a nivel interpretativo y a nivel sonoro”.

El reconocimiento obtenido en el certamen holandés funcionó como carta de presentación en el circuito europeo, abriéndoles las puertas a nuevas invitaciones internacionales, entre las que destaca su reciente gira por el norte de Italia, donde participaron en un festival internacional de bandas de música en Italia “al que fuimos invitados a raíz de participar en Kerkrade”.

Ahora, con el inicio del ciclo lectivo, la actividad en la sede de la formación no se detiene. La escuela mantiene abiertas las matrículas para sus distintas especialidades instrumentales, con el objetivo de continuar incorporando nuevos alumnos a la plantilla de la agrupación principal.

Así, 14 años después de que dos músicos llegaran a Allariz con una propuesta bajo el brazo, aquellos acordes perdidos tras la contienda civil han vuelto a sonar con fuerza, consolidando a la Banda Unión Musical como un proyecto educativo, social y artístico de referencia en la comarca.