Dompa Gestión, vocación de servicio de dos generaciones en Ourense

La historia de Dompa Gestión hinca sus raíces en el año 1992 de la mano de José Manuel Domínguez, un contable procedente de la empresa privada que decidió dar el valiente salto al emprendimiento para fundar su propia asesoría.

En aquellos primeros compases, el proyecto despegaba con un equipo muy reducido de apenas dos o tres personas en una modesta oficina situada en la calle El Progreso, en lo que por entonces constituía la zona de General Franco. Con el paso de los años, el incremento constante en la demanda de servicios por parte de los clientes obligó al despacho a realizar sucesivos traslados a locales más amplios hasta alcanzar la estructura consolidada que opera en la actualidad.

Trabajan por departamentos especializados. | JOSE PAZ

Hoy en día, como recuerda Iago Domínguez al echar la vista atrás sobre aquella trayectoria inicial, el negocio ha evolucionado hasta convertirse en una asesoría de gran envergadura en Ourense, articulada en torno a “cuatro departamentos diferenciados y entre quince y diecisiete personas trabajando”, lo que refleja un crecimiento sostenido impulsado directamente por la confianza depositada por el tejido empresarial y social de la provincia a lo largo de más de tres décadas.

La especialización

El crecimiento experimentado por el despacho no responde al azar, sino a una estrategia de especialización en el sector económico y legal contemporáneo. Tal como señala Iago Domínguez, quien hoy lidera la gestión y la dirección junto a su padre, resulta prácticamente insostenible que una sola persona aborde con garantías trámites de naturaleza tan diversa en el día a día, reconociendo que “al final hay que ir especializándose por áreas porque si no es muy difícil e insostenible” para cualquier profesional que intente abarcar todo tipo de gestiones en solitario.

Las exigencias legales vigentes, la avalancha de modificaciones normativas que se suceden sin tregua y la necesidad de ofrecer respuestas ágiles han impulsado la creación de departamentos perfectamente compartimentados. En la actualidad, el núcleo operativo de la asesoría se divide de forma muy precisa entre el área laboral encargada de plantillas y cotizaciones, el departamento fiscal y contable que maneja sociedades e impuestos sobre el valor añadido, y la sección especializada en herencias y sucesiones, a los que se suman además áreas concretas como la gestión directa de trámites de vehículos.

Esta distribución por departamentos permite mantener un control exhaustivo, una actualización constante y un alto nivel de exigencia técnica en cada uno de los procedimientos complejos que la administración demanda de manera cotidiana.

Vocación de servicio

La incorporación de Iago Domínguez al negocio familiar respondió a una profunda vocación personal orientada a canalizar y simplificar el trato entre la ciudadanía y la administración pública, una realidad asistencial que observaba de cerca desde su propia infancia al estar profundamente vinculado al mundo rural y a familias que a menudo se encontraban desorientadas frente a los organismos oficiales.

Iago y José Manuel Domínguez. | JOSE PAZ

Con frecuencia, los ciudadanos de zonas circundantes carecen de las herramientas conceptuales y digitales necesarias para cumplir con las exigencias burocráticas más cotidianas impuestas por el Estado. Como ejemplo ilustrativo de esta desconexión institucional, Iago rememora situaciones recientes en las que se exigía registrar explotaciones domésticas mediante certificados digitales complejos, como ocurrió no hace mucho con el famoso tema de registrar los gallineros.

Esta brecha digital permanente convierte al despacho en un intermediario social indispensable, un escudo protector que evita que el ciudadano de a pie quede completamente desamparado ante una administración que rara vez contempla la realidad analógica y las limitaciones reales de sus administrados.

La inmediatez

La irrupción radical de la tecnología en los procedimientos administrativos ha transformado por completo la rutina diaria de los gestores profesionales, generando un escenario dual de luces y sombras que impacta de lleno en la operativa interna del despacho.

Por un lado, la administración electrónica aporta una accesibilidad y una manejabilidad innegables para aquellos colectivos que dominan las herramientas telemáticas, aunque por contra, en palabras textuales de Iago, “para quien no la sabe manejar es imposible”, consolidando la dependencia de una mediación experta.

Por otro lado, la digitalización ha desencadenado una aceleración implacable en los tiempos de respuesta institucional que altera profundamente el ritmo de trabajo. Los trámites que antaño demoraban largos plazos en ser revisados de manera manual reciben hoy contestación en cuestión de semanas o incluso de pocos días, eliminando los márgenes de maniobra en la maquinaria administrativa. Esta inmediatez constante provoca un flujo continuo de requerimientos y notificaciones que obligan a los profesionales a mantener una vigilancia permanente sobre los expedientes presentados.

El factor humano

Detrás de cada expediente resuelto y de cada modelo presentado en plazo se esconde una intensa labor invisible de gestión humana y contención del estrés que a menudo pasa desapercibida para el usuario final. El ritmo vertiginoso impuesto por la administración digital no sólo afecta a los plazos legales, sino que imprime una carga psicológica considerable sobre los profesionales que deben custodiar mentalmente decenas de procesos abiertos de manera simultánea.

Iago Domínguez explica cómo esta dinámica de atención continua y respuesta inmediata obliga a establecer férreos protocolos internos de prudencia para evitar que las ausencias por descanso o enfermedad repercutan negativamente en los compañeros o en la calidad del servicio ofrecido.

Iago y José Manuel Domínguez. | JOSE PAZ

La capacidad de resiliencia del equipo se convierte así en el motor silencioso que permite absorber las puntas de trabajo y los imprevistos normativos que surgen de manera imprevista a lo largo del ejercicio fiscal.

Proyección de futuro

Mirando hacia los próximos años, Dompa Gestión afronta el porvenir con la madurez que otorga haber superado con éxito las diferentes crisis económicas y los profundos cambios tecnológicos de las últimas décadas.

La combinación equilibrada entre la experiencia acumulada por su fundador y el impulso directivo de la nueva generación garantiza la supervivencia de unos valores basados en la cercanía, el rigor técnico y la empatía social. Lejos de conformarse con el volumen actual de negocio, el despacho continúa perfeccionando sus procesos internos y apostando por la formación continua de sus colaboradores para anticiparse a los cambios normativos que el futuro depare.

De este modo, la asesoría se afianza de manera indiscutible como un pilar fundamental en el desarrollo y la tranquilidad administrativa de todos sus clientes gracias a un bagaje indiscutible.