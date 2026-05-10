Zenith Clinic, un nuevo concepto de estética integral y cuidado del bienestar

Zenith Clinic ofrece un servicio de estética global que entiende la belleza como un equilibrio entre el cuidado interior y exterior. Su catálogo de servicios abarca desde tratamientos faciales y corporales hasta cuidados especializados en manos y pies, donde la prioridad no es sólo visual, sino de salud estructural. Asimismo, el centro destaca por su vertiente de estética reparadora, con micropigmentación avanzada para la reconstrucción de cejas en pacientes oncológicos o con alopecia. La oferta de Zenith Clinic se completa con masajes de bienestar orientados al relax y una sección de tatuaje especializado en línea fina. Además, el centro integra la medicina estética y asesoramiento nutricional.

Dirección: Avenida de La Habana, 26, Ourense

Contacto: 628 521 662. @znt.clinic