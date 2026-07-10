Vilamarín levanta el telón de sus tradicionales Noites Teatrais

El telón del verano ourensano se prepara para subir con mucha fuerza. Del 13 al 17 de julio, Vilamarín volverá a convertirse en el gran epicentro de las artes escénicas de la provincia con la celebración de la trigésimo séptima edición de sus emblemáticas “Noites Teatrais”. Este clásico certamen está organizado directamente por el Concello de Vilamarín en estrecha colaboración con la Diputación de Ourense y la Xunta de Galicia, una alianza institucional que año tras año busca expandir la cultura por todos los municipios de la provincia.

Todas las funciones darán comienzo a las 22,00 horas en el Auditorio municipal con acceso completamente gratuito hasta completar el aforo. La concejala de Cultura, Marina Rodríguez, detalló una variada programación muy enfocada al humor y aseguró que, tras tantos años de trayectoria, “lo más gratificante es la participación y la afluencia que tenemos de público”, animando a la comarca a llenar el recinto. En este sentido, el diputado de Representación Institucional, Rosendo Fernández, definió el espíritu de las jornadas afirmando que “esa simbiosis que hay entre el Concello y la participación de los vecinos” es, sin duda, la gran clave del éxito.

Comedia para todos

El cartel de este año combina el talento local con reconocidas compañías del panorama gallego. La apertura del lunes 13 correrá a cargo del propio Grupo de Teatro de Vilamarín. El martes 14 llegará Talía Teatro con la obra “A parábola do angazo”, seguida el miércoles por Ste Xeito Producións con “Neura”. El jueves 16 actuará Elefante Elegante representando “Alta Costura”, y el broche de oro lo pondrá Ibuprofeno Teatro el viernes 17 con “Bioconstrución”. Por su parte, la responsable de Cultura de la Xunta, Sandra Quintas, aplaudió el gran esfuerzo organizativo y definió el festival como “un claro ejemplo de esa colaboración entre administraciones para mantener vivo un proyecto cultural”.

Casi cuatro décadas

La nota más emotiva de la jornada la aportó el alcalde, Amador Vázquez, quien recordó que el proyecto nació realmente hace 39 años (restando dos por la crisis sanitaria) y rememoró cómo su antiguo profesor le inculcó desde los inicios que “el teatro era bueno, era cultura de la buena, cultura de la sana”. Vázquez repasó la evolución desde aquellos comienzos en la calle hasta el actual recinto que hoy, tras una reciente inversión de 100.000 euros, cuenta con mejoras técnicas y aire acondicionado para combatir el calor. Con todo listo para el estreno, Vilamarín invita a toda la provincia a disfrutar de su fiesta cultural