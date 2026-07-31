DENUNCIA VECINAL
Arcos denuncia el abandono del paso inferior de la N-120
DENUNCIA VECINAL
Dos días después de la protesta de los vecinos de Arcos (Vilamartín de Valdeorras) en la carretera que comunica la localidad con A Proba (O Barco) para apremiar una respuesta a los daños que registró el puente sobre el río Farelos, cerrado al tráfico desde hace más de un mes, la asociación vecinal San Lorenzo, del mismo núcleo vilamartinés, denunció ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), de la Guardia Civil, el “estado de abandono” del paso subterráneo de la carretera N-120. Recuerdan que este punto forma parte del Camiño de Inverno y que, al igual que el puente citado anteriormente, fue dañado por la tormenta del 17 de junio.
En el escrito firmado por el presidente del colectivo vecinal, Jesús Dorado, se alerta “da situación de desastre ambiental na que se atopa esta zona do pobo de Arcos”, y que perante a falta de actuación por parte do Concello de Vilamartín de Valdeorras máis do Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostenible lévanos a vislumbrar novos episodios de inundacións, podendo verse afectadas as vivendas próximas ao paso subterráneo”.
El paso bajo la N-120 permanece cerrado, con el consiguiente peligro para los vecinos que se ven obligados a cruzar la carretera nacional en un tramo de tres carriles. Los vecinos también aluden a la falta de limpieza del tramo del Camiño de Inverno correspondiente a la vía de servicio, con lodo a ambos lados. Además, critican la canalización de aguas residuales de una parte de Arcos, que está “a rebosar polo pésimo trazado” que no momento da construcción do paso subterráneo tiveron a ben proxectar”, según afirman.
Ante todas estas circunstancias, los vecinos consideran “urxente a intervención das administracións públicas”, a las que reclaman “que se poñan mans á obra para dar resposta as nosas necesidades”.
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