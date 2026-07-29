Arcos se moviliza para pedir una solución para su puente

Los vecinos de Arcos (Vilamartín de Valdeorras) comenzaron a movilizarse para apremiar el arreglo del puente sobre el río Farelos y exigir explicaciones acerca de las gestiones encaminadas a solucionar el problema. “Que veña alguén para que o pobo saiba a que aterse”, comentó Carlos López, vecino de este núcleo de Vilamartín, ante la señal de carretera cortada colocada ante el citado puente, gravemente deteriorado por una fuerte tormenta declarada en junio y los arrastres del monte quemado en agosto de 2025.

Dirigiéndose a los asistentes, Carlos López indicó que si el coste del arreglo actualmente es elevado, más será si llega el invierno sin haber reconstruido el puente o “como veña unha riada”. En su intervención señaló el escaso ancho de la calle que algunos utilizan para sortear la carretera que fue cortada al tráfico hace algo más de un mes, unas dimensiones que impiden que se crucen dos vehículos.

La alcaldesa, Sherezade Núñez, apuntó que el Concello “desde el minuto uno está trabajando y haciendo gestiones”. En este sentido, explicó que una empresa valdeorresa está trabajando en una valoración del coste de la restauración y una posible fecha de inicio de la obra.

El paso lleva cortado más de un mes y los vecinos temen que el problema se agrave si continúa así en el invierno

“Estamos agilizando todo al máximo y a punto de encontrar una solución”, dijo Sherezade Núñez, que insistió en que “nos estamos moviendo todos los días, apremiando a todas las administraciones a que ayuden”. Y es que el arreglo del puente de la antigua N-536, que es de titularidad municipal, excede los recursos del Concello, según apuntó.

Corporación

El portavoz municipal, José Pinto, presentó un escrito preguntando a la alcaldesa por las gestiones realizadas o en realización sobre el puente. “Dicha carretera está cortada al tráfico desde el pasado mes de junio, con las correspondientes molestias que genera a los vecinos y toda la comarca. Por tanto, se pide que se hagan las gestiones necesarias y urgentes para restablecer el tráfico lo antes posible”.

La alcaldesa respondió que el partido político del concejal de la oposición, que está al frente de la Xunta, “no nos daba respuestas de las actuaciones que iba a financiar”.

Ya en referencia a otras actuaciones relacionadas con el incendio de agosto de 2025, Sherezade Núñez indicó que la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y la Consellería do Medio Rural enviaron una empresa para ayudar a acondicionar los accesos a las captaciones afectadas por los arrastres.

Las consecuencias de los incendios de 2025 también las sufre San Vicente, en cuyo acceso enterró las ruedas un camión cargado con materiales, una circunstancia que volvió a generar quejas.