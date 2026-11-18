La Asociación de Vecinos San Lourenzo de Arcos, en Vilamartín de Valdeorras, ha reclamado a la Xunta de Galicia y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil que actúen de manera urgente para recuperar los montes del río Farelos. Arrasados por el gran incendio forestal de agosto de 2025, la entidad alerta de que sus consecuencias siguen afectando al abastecimiento de agua en la localidad, dándose episodios de suciedad e incluso interrupciones del suministro.

Los arrastres de tierra y cenizas de este pasado domingo, han vuelto a impulsar a la asociación a presentar nuevas reivindicaciones. Entre otras, se piden trabajos de recuperación de la cubierta vegetal, nuevas plantaciones y medidas de silvicultura preventiva que permitan frenar la erosión y restaurar el ecosistema. “Se trata de una emergencia ambiental que exige la implicación de las administraciones competentes”, se expresa.

Pero las peticiones vecinales no terminan ahí. La asociación denuncia que sigue sin comenzar la reparación del paso subterráneo de la N-120, una infraestructura que sufre las consecuencias de las lluvias y los desbordamientos constantes del río Farelos.

Por ello, exige a la Unidad de Carreteras del Estado en Ourense y al subdelegado del Gobierno que cumplan los compromisos trasladados en el mes de julio y pongan en marcha las obras pendientes. Los vecinos, ansían así, el recuperar la normalidad después de más de un año de problemas con servicios e infraestructuras esenciales.