La ciudad argentina de Luján acoge una exposición fotográfica sobre los Caminos de Santiago

Una de las imágenes de la muestra

La ciudad argentina de Luján acoge desde esta semana la exposición "Iacobus Gaudet: Los Caminos de Santiago en Galicia", una propuesta cultural que acerca al público la riqueza histórica, patrimonial y espiritual de las rutas jacobeas.

La muestra, obra del fotógrafo Manuel Valcárcel, ofrece un recorrido visual por los distintos caminos que atraviesan Galicia hacia Santiago de Compostela, con imágenes que reflejan paisajes, monumentos y escenas ligadas a la tradición peregrina.

La exposición permite al visitante descubrir la diversidad de itinerarios xacobeos y el valor universal del Camino de Santiago como espacio de encuentro entre culturas, fe e historia.

El intendente de Luján, Leonardo Boto, destacó durante la inauguración la conexión entre el Camino y la ciudad argentina, al señalar que ambas comparten una tradición de acogida y espiritualidad ligada al paso de miles de fieles a lo largo de los años.

Además de su valor artístico y documental, la exposición incluye material audiovisual y actividades abiertas al público, configurando una experiencia cultural pensada para visitantes de todas las edades.

El acto inaugural contó con la participación del delegado de la Xunta en Buenos Aires, Alejandro López Dobarro, quien destacó la importancia del Camino como uno de los grandes símbolos que conectan Galicia con el mundo.

La iniciativa se enmarca en las acciones de promoción cultural impulsadas en Argentina y busca reforzar los vínculos con la colectividad gallega, además de difundir internacionalmente uno de los principales referentes culturales y turísticos de Galicia.