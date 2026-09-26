Campaña contra los vehículos mal aparcados en Vilamartín
El Concello de Vilamartín de Valdeorras apela a la ciudadanía ante los avisos de la Guardia Civil por coches en aceras o vados y la proliferación de vertidos fuera de los contenedores
El uso incorrecto de los contenedores de recogida de basura y la presencia de vehículos mal estacionados en las vías públicas llevó al Concello de Vilamartín de Valdeorras a lanzar una llamada “á responsabilidade e ao sentido común”. Advierte que la Guardia Civil transmitió varios avisos de vehículos sobre las aceras o en zonas debidamente señalizadas, como vados, plazas adaptadas y otros espacios reservados.
Ya refiriéndose al uso de los contenedores, desde el Concello informan de la detección de residuos y basura depositados fuera de estos recipientes a pesar de disponer del punto limpio y el servicio de recogida de enseres a demanda.
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