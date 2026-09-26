Campaña contra los vehículos mal aparcados en Vilamartín

Un coche de una patrulla de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

El uso incorrecto de los contenedores de recogida de basura y la presencia de vehículos mal estacionados en las vías públicas llevó al Concello de Vilamartín de Valdeorras a lanzar una llamada “á responsabilidade e ao sentido común”. Advierte que la Guardia Civil transmitió varios avisos de vehículos sobre las aceras o en zonas debidamente señalizadas, como vados, plazas adaptadas y otros espacios reservados.

Relacionado Una discusión por recoger leña acaba con dos vecinos de Vilamartín en el banquillo

Ya refiriéndose al uso de los contenedores, desde el Concello informan de la detección de residuos y basura depositados fuera de estos recipientes a pesar de disponer del punto limpio y el servicio de recogida de enseres a demanda.