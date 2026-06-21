El Consello Regulador de Vilamrtín de Valdeorras dio a conocer los premios de la cata de vinos

Las 18 bodegas que participaron en la XXVII Cata de los Vinos de Valdeorras presentaron 27 muestras de blancos y 23 de tintos. Los premios fueron entregados en el Paladium vilamartinés, siendo el primero en blancos para “Lagar do Cigur Godello 2025”, de Adega Melillas e Fillos S. L.; llevándose el segundo y el tercero “D’Berna Godello 2025”, de Guitián y Blanco S. C.; y “Quinta da Peza Godello 2025”, de Adega Quinta da Peza S. L., respectivamente.

Hubo menciones especiales para otras añadas

En tintos ganó “Joaquín Rebolledo Mencía 2025”, de Joaquín Rebolledo S. A.; seguido por “Alan de Val Mencía 2025”, de Adega Alan S. A. T.; y “Quinta da Peza Mencía 2025”, de Adega Quinta da Peza S. L. Hubo menciones especiales para otras añadas. En tintos para ”Alán Escada 2024”, de Adega Alan S. A. T.; y “Lagar do Cigur 2019”, de Adega Melillas e Fillos S. L. A su vez, la de blancos correspondió a “O Luar do Sil Godello sobre lías 2024”, de Pago de los Capellanes S. A. También se entregaron los Premios del Público de la XXVII Feira do Viño de Valdeorras. Siendo el primero para la bodega Blare, empatando para el segundo Terriña y Melillas, recibiendo el tercero A Cova da Xabreira.