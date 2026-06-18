Los vinos ourensanos siguen sumando medallas

Los Premios Decanter, organizados por la revista que les da nombre, fundada hace ya más de cincuenta años, han subido al podio un total de 170 vinos gallegos, de los cuales más de cincuenta fueron para referencias elaboradas por bodegas o grupos bodegueros ourensanos.

El Ribeiro volvió a ser la denominación ourensana más premiada, con tres medallas de oro, 17 de plata y 10 de bronce, seguida de Valdeorras, con 1 oro, 8 platas y 3 bronces y Monterrei con un oro y una plata.

Los oros ourensanos fueron para Catro Parroquias Godello y Catro Parroquias Treixadura, ambos de la cosecha de 2025 y de Bodegas Loeda, que añadieron el distintivo de vinos premiados de menos de 15 libras de precio al público en el Reino Unido, y Ramón do Casar Nobre 2024 de la bodega Ramón do Casar, todos ellos del Ribeiro. El oro de Valdeorras fue para As Sortes 2024 de Rafael Palacios y el oro de Monterrei, para Minius Godello 2025 de Adegas Minius. Las platas del Ribeiro fueron para los vinos de Ramón do Casar Treixadura 2025, Godello 2024, Varietal 2025 y Lento 2024, Casal de Armán 2024 y Casal de Armán Finca Os Loureiros 2023, Maleiga Lapso y Maleiga Intre, ambos de 2024, Laudes 2024, Cunqueiro III Milenium y Máis de Cunqueiro Torrontés, ambos de 2025, Costeira Treixadura, Meu Albariño y O’Pazo Treixadura Albariño, los tres de Viña Costeira y de la cosecha de 2025, Cuñas Davia 2023, Sybaria 2025 y Fornela 2025.

Rías Baixas cosechó cien medallas, trece de ellas de oro y dos platinos

Las platas de Valdeorras fueron para Joaquín Rebolledo Godello 2025, Joaquín Rebolledo Mencía 2025, Luar do Sil 2024, Luar do Sil sobre Lías 2024, Godeval 2025, Godeval Cepas Vellas, 2024, O Cabalin tinto 2023 y Viñaredo Godello 2025. La plata de Monterrei fue para Mara Moura Godello 2025.

De las 25 medallas obtenidas por Ribeira Sacra, uno de los dos oros fue para Pasal de Esile 2025, de Rectoral de Amandi del grupo ourensano Bodegas Gallegas, que añadió una plata con Matilda Nieves 2025 y dos bronces con Rectoral de Amandi 2025 y Gran Linaje 2023. Bodegas gallegas añadiría otro oro más en Rías Baixas, con Alectum, de la bodega Rectoral do Umia, que se llevaría de los Decanter otras tres medallas de plata (Abelio 2025, Lembranzas, 2025 y Calazul 2025) y tres bronces por Rectoral do Umia 2025, Rectoral do Umia Sobre Lías 2024 y Silandeiro 2024, además de dos bronces en el Ribeiro con Samiel Godello 2025 y Gran Alanís Castes Blancas 2025. Rías Baixas cosechó cien medallas, trece de ellas de oro y dos platinos. Viña Costeira también añadió una plata de Rías Baixas al palmarés ourensano con Vía Barrosa Albariño 2025.