Enrique Álvarez Barreiro deja la Alcaldía de Vilamartín y dos concejales del PP anuncian su continuidad como no adscritos

El pleno que este mediodía desarrolló la Corporación municipal de Vilamartín debería ser el más importante del año por llevar el presupuesto de 2026, cuantificado en 1.6498.546 euros. Sin embargo, apenas hubo debate, siendo aprobado por unanimidad por los ocho concejales, cinco socialistas y tres populares (faltó una edil del PSOE), presentes en el salón de pleno. Inmediatamente, después, las dos concejalas del PP, María Isabel Santos Losada y Susana María Morgado Monteiro, anunciaban su continuidad en la Corporación, pero como no adscritas, por diferencias con el portavoz, José Pinto Álvarez.

La siguiente sorpresa, si bien no fue tanta pues ya se comentaba en círculos políticos, fue el anuncio del alcalde socialista, Enrique Álvarez Barreiro, de su renuncia al cargo por motivos “estrictamente personales”, que le llevan a dedicar una mayor atención a la familia. La renuncia será llevada a pleno el próximo día 8 de junio, momento en el que se convocará una nueva sesión plenaria en la que tomará posesión la actual teniente de alcalde, Sherezade Núñez Rodríguez. Como curiosidad, una vez se cumplan todos estos trámites, el número de alcaldesas de la comarca (Cinco: Carballeda, Larouco, Petín, A Rúa y ahora Vilamartín) superará al de alcaldes: Rubiá, O Barco, O Bolo y A Veiga.