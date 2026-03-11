La falta de personal deja en el aire obra pública y privada de San Vicente

Los vecinos de la aldea de San Vicente (Vilamartín de Valdeorras) que desean reconstruir las casas destruidas en el incendio que arrasó más de 30.000 hectáreas de los montes valdeorreses durante el mes de agosto de 2025 muestran su preocupación ante los problemas para encontrar alguna empresa de construcción que asuma los trabajos, según indicaron fuentes vecinales. La situación no es muy distinta a la que vive el presidente de la Asociación Empresarial de Valdeorras (Aeva), Carlos Terán Búa, quien recientemente dijo llevar muchos meses esperando a que algún constructor de la comarca le presente un presupuesto para acometer una pequeña reforma en su domicilio.

“Cómo no hay personal, no hay empresas. Me llaman todas las semanas para obras, pero no hay gente para trabajar”, comentan fuentes empresariales del sector valdeorrés de la construcción, que subrayan la dificultad de encontrar trabajadores en la comarca, lo que obliga a traer migrantes de otros países. “Aquí no los encuentras”, añaden.

El problema de encontrar una empresa de construcción para acometer una obra no se reduce al ámbito particular. También tienen complicada esta búsqueda los concellos, como comentó el alcalde de O Barco de Valdeorras, Aurentino Alonso, quien aseguró que “sí se nota” para, inmediatamente, referirse a las dos últimas obras licitadas por el Concello a modo de ejemplo.

Una de ellas es la mejora de las instalaciones deportivas de Calabagueiros, que contempla la actualización de las pistas de atletismo y cuyo presupuesto alcanza los 73.500 euros. La otra proyecta acometer la reforma de la Praza Maior, la fuente, Porto da Barca y el Camino Real, esta última con una estimación inicial de 476.500 euros. Aurentino Alonso comentó que para ejecutar la primera de ellas únicamente se presentó una empresa, a la que hubo que solicitarle cierta documentación, en tanto que a la segunda sólo concurrieron dos constructoras.

Fondos europeos

El problema se agrava cuando se trata de proyectos que recurren a los fondos europeos para su ejecución, los cuales tienen fijados unos plazos muy estrictos, según apuntaba no hace mucho el alcalde de Rubiá, Elías Rodríguez. “Cómo non se cumpran os prazos pode haber problemas”, apostilló Aurentino Alonso.

“Non hai empresas e as poucas que hai están saturadas”, confirma la alcaldesa de A Rúa, María González Albert. “É un problema para todas as obras porque tes que estarlle rogando ás empresas para que se presenten, se non, perdes o diñeiro. É un problemón”. Recordó que hace no demasiados años, en el Concello de A Rúa había una docena de empresas que trabajaban con la Administración. “Hoxe queda unha”, dijo. “É un problema grande a curto e medio pazo, e este ano que temos moitas obras sobre a mesa tódolos concellos…”, apuntó, refiriéndose a planes como el CooperOU. “Vai haber moitos problemas!”, aseguró.

En todo caso, la falta de trabajadores no es el único factor que influye en el desinterés de las constructoras a la hora de presentarse a la licitación de obras municipales. “Los concellos van con precios bajos”, indicaron las mismas fuentes consultadas. “Os prezos son superaxustados e entón non se presentan”, confirmó la alcaldesa de A Rúa, aludiendo a unas tarifas que marcan otras entidades públicas, como el Servizo Agrario Galego (Seaga). “Ves os prezos que utilizamos e a maioría das veces están por debaixo dos de mercado”, añadió la regidora.

Paro en la construcción

Esta falta de trabajadores del sector de la construcción se da en una comarca que en febrero tenía registrados a 45 demandantes de empleo en esa actividad, de un total de 1.034, según los datos que maneja el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Ya en referencia a los contratos formalizados en el segundo mes del año, en Valdeorras sumaron 471, correspondiendo al campo de la construcción 28, de los cuales 23 fueron firmados en O Barco.