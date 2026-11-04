Investigan si una quema o un fallo eléctrico provocó un incendio forestal en Vilamartín de Valdeorras

Un incendio forestal declarado al mediodía de este miércoles, 4 de noviembre, en una finca situada entre el cementerio y el núcleo urbano de Arcos, en Vilamartín de Valdeorras, despertó la preocupación de los vecinos.

El fuego se inició a eso de las 13:00 horas y pese a afectar inicialmente a una zona de monte bajo, las llamas se propagaron rápidamente debido a las fuertes rachas de viento, haciendo temer por su avance.

Según la Consellería do Medio Rural, en las labores de extinción participaron un agente, dos brigadas y una motobomba. El incendio se encuentra ya controlado.

Por el momento, se desconocen las causas, aunque las primeras hipótesis apuntan a una quema no prescrita o a un posible fallo en una línea eléctrica de alta tensión.