Un jabalí ha provocado un accidente de tráfico este viernes en Vilamartín de Valdeorras (Ourense), después de que un turismo se saliese de la carretera y cayese por un talud, quedando volcado con las ruedas hacia arriba. En el vehículo viajaban tres personas, que tuvieron que ser trasladadas al Hospital de O Barco para una revisión médica.

El siniestro se produjo cuando la presencia del animal en la vía provocó que el conductor perdiese el control del turismo y se saliese de la calzada. Como consecuencia, el coche cayó por un talud y terminó completamente volcado, con sus tres ocupantes en el interior.

Los tres ocupantes fueron trasladados al hospital

Tras el accidente, los servicios de emergencias movilizaron a los sanitarios del 061, efectivos de Protección Civil y agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que acudieron al lugar del suceso.

Los tres ocupantes del vehículo fueron trasladados al Hospital de O Barco de Valdeorras para ser sometidos a una revisión médica. Según las primeras informaciones, ninguno de ellos parece presentar lesiones de gravedad, aunque fueron derivados al centro hospitalario para comprobar su estado.

La Guardia Civil de Tráfico permaneció en el lugar del accidente para intervenir en el siniestro y realizar las actuaciones correspondientes.