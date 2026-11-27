Varias personas resultaron heridas en la mañana de este viernes, 27 de noviembre, al colisionar dos coches en el punto kilométrico 238 de la N-525 a su paso por la ciudad de Ourense. Por el momento, no ha trascendido el número exacto de afectados. El suceso se registró a las 08:31 horas en la incorporación a la carretera Benavente-Santiago desde la calle Marcelo Macías.

Aunque en un primer momento se alertó de que podía haber una persona atrapada, finalmente todos los implicados estaban liberados a la llegada de los equipos de emergencia. Hasta el lugar acudieron la Policía Local, Urxencias Sanitarias, la Guardia Civil y los bomberos de Ourense.