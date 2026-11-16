Las luces navideñas, víctimas del vandalismo en Vilamartín

El alumbrado navideño de Vilamartín de Valdeorras sufrió las consecuencias del vandalismo. Cuando el Concello comenzaba la puesta a punto de las luces de Navidad comprobó que sus cables habían sido cortados "intencionadamente", según fuentes municipales.

La acción de los vándalos -añaden- obligará a retirar luces navideñas, lo que supondrá un coste y un trabajo añadidos.

"É unha pena que algo que se prepara con ilusión, pensando no desfrute de todos se vexa estragado por actos deste tipo. Lamentamos profundamente o sucedido e apelamos ao respecto e ao coidado dos bens municipais, que son patrimonio de todos e todas", manifestaron fuentes del Concello vilamartinés.