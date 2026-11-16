Las luces navideñas, víctimas del vandalismo en Vilamartín
"É UNHA PENA"
El Concello de Vilamartín de Valdeorras detectó cortes intencionados en los cables durante los preparativos de la iluminación navideña, lo que obligará a retirar parte de los adornos y supondrá un coste adicional.
El alumbrado navideño de Vilamartín de Valdeorras sufrió las consecuencias del vandalismo. Cuando el Concello comenzaba la puesta a punto de las luces de Navidad comprobó que sus cables habían sido cortados "intencionadamente", según fuentes municipales.
La acción de los vándalos -añaden- obligará a retirar luces navideñas, lo que supondrá un coste y un trabajo añadidos.
"É unha pena que algo que se prepara con ilusión, pensando no desfrute de todos se vexa estragado por actos deste tipo. Lamentamos profundamente o sucedido e apelamos ao respecto e ao coidado dos bens municipais, que son patrimonio de todos e todas", manifestaron fuentes del Concello vilamartinés.
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