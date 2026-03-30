Muere un hombre de 77 años en un accidente de tractor en una finca Vilamartín de Valdeorras
ACCIDENTE MORTAL
Un hombre, de setenta y siete años y que responde a las iniciales M.O.P., se encontraba trabajando con su tractor en una finca, en Vilamartín de Valdeorras, cuando tuvo un accidente. Como consecuencia, el conductor perdió la vida. Aunque fue auxiliado en el lugar del siniestro, el personal sanitario no pudo hacer nada por salvarle.
Un hombre falleció este lunes, 30 de marzo, al sufrir un accidente con un tractor en Vilamartín de Valdeorras, en su finca particular de As Gralleiras, en Córgomo.
El servicio del 112 Galicia recibió una llamada de un particular solicitando asistencia de manera urgente sobre las 13:25 horas. Tras recibir la llamada se avisó al 061, Bomberos de Valdeorras, GES de Valdeorras, Guardia Civil y Protección Civil.
A su llegada el personal sanitario no pudo hacer nada por salvar la vida del fallecido.
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