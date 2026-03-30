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Muere un hombre de 77 años en un accidente de tractor en una finca Vilamartín de Valdeorras

ACCIDENTE MORTAL

Un hombre, de setenta y siete años y que responde a las iniciales M.O.P., se encontraba trabajando con su tractor en una finca, en Vilamartín de Valdeorras, cuando tuvo un accidente. Como consecuencia, el conductor perdió la vida. Aunque fue auxiliado en el lugar del siniestro, el personal sanitario no pudo hacer nada por salvarle.

La Región
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Publicado: 30 mar 2026 - 15:57 Actualizado: 30 mar 2026 - 16:00
Un hombre muere en un accidente con un tractor en Córgomo.
Un hombre muere en un accidente con un tractor en Córgomo. | La Región

Un hombre falleció este lunes, 30 de marzo, al sufrir un accidente con un tractor en Vilamartín de Valdeorras, en su finca particular de As Gralleiras, en Córgomo.

Un vehículo de la Guardia Civil a las afueras de la finca donde se produjo el accidente.
Un vehículo de la Guardia Civil a las afueras de la finca donde se produjo el accidente. | La Región

El servicio del 112 Galicia recibió una llamada de un particular solicitando asistencia de manera urgente sobre las 13:25 horas. Tras recibir la llamada se avisó al 061, Bomberos de Valdeorras, GES de Valdeorras, Guardia Civil y Protección Civil.

A su llegada el personal sanitario no pudo hacer nada por salvar la vida del fallecido.

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