Muere un hombre de 77 años en un accidente de tractor en una finca Vilamartín de Valdeorras

Un hombre muere en un accidente con un tractor en Córgomo.

Un hombre falleció este lunes, 30 de marzo, al sufrir un accidente con un tractor en Vilamartín de Valdeorras, en su finca particular de As Gralleiras, en Córgomo.

Un vehículo de la Guardia Civil a las afueras de la finca donde se produjo el accidente. | La Región

El servicio del 112 Galicia recibió una llamada de un particular solicitando asistencia de manera urgente sobre las 13:25 horas. Tras recibir la llamada se avisó al 061, Bomberos de Valdeorras, GES de Valdeorras, Guardia Civil y Protección Civil.

A su llegada el personal sanitario no pudo hacer nada por salvar la vida del fallecido.