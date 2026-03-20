Muere un hombre tras volcar su tractor en O Corgo, Lugo

Tractor volcado en la finca de Queizán, O Corgo, tras el accidente que costó la vida al conductor.

Un hombre de 73 años falleció este viernes tras sufrir un accidente con su tractor en una finca situada en la parroquia de Queizán, en el municipio de O Corgo.

El suceso ocurrió aproximadamente diez minutos antes de las 17:00 horas, cuando Urxencias Sanitarias de Galicia-061 alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (112 Galicia) sobre el vuelco del vehículo agrícola en uno de los márgenes de la carretera LU-P-1606, a la altura del kilómetro 2. Desde el primer momento se informó de la posibilidad de que el conductor estuviera atrapado bajo el tractor.

El operativo de rescate movilizó de inmediato a bomberos de Sarria, quienes procedieron a la excarcelación y liberación del hombre, así como a servicios sanitarios de urgencia y agentes de la Guardia Civil, que iniciaron las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.

Pese a la rápida actuación de los equipos de emergencia, los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre en el lugar, debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras el vuelco.

Este accidente se suma a la serie de siniestros agrícolas registrados en la provincia de Lugo, que recuerdan los riesgos que conlleva el trabajo con maquinaria pesada en explotaciones rurales.