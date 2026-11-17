Una vez recuperada la conexión con San Vicente de Leira, los esfuerzos se centrarán en la reconstrucción de la carretera. Marta Docampo, responsable del área de Infraestructuras de la Diputación, explicaba que “contactamos con una empresa que alquila puentes metálicos modulares como posible solución de emergencia. De momento parece que no será necesario”, y dirigía la futura intervención a colocar un viaducto con piezas prefabricadas.

En ningún caso nos garantizan menos de tres meses"

“Hay que analizar bien si el propio trazado de la carretera, que tiene un estrechamiento, permite el paso de las grúas necesarias”, comentaba Marta Docampo sobre las primeras prospecciones. “Estamos contactando con empresas de prefabricados para ver tiempos de respuesta, pero en ningún caso nos garantizan menos de tres meses”, añadía, antes de resaltar que “con toda la agilidad que tengamos, no es de resolución inmediata”.

Sherezade Núñez, alcaldesa de Vilamartín de Valdeorras, reconocía que la reconstrucción “va para largo”, al tiempo que pedía que no se dejaran de tener en cuenta los sistemas de abastecimiento de agua en San Vicente de Leira. “Son captaciones de alta montaña que se han visto afectadas ante las lluvias”, recordó la regidora.