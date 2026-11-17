Este jueves se celebra una reunión que cumple todos los requisitos para ser considerada histórica: por primera vez se reunirán los presidentes de China, Rusia y Estados Unidos.

Se han producido incontables encuentros entre Putin y Xi Jinping, y también han sido frecuentes entre Trump y Xi -tres en este año- y entre Trump y Putin, que tras un tiempo de distanciamiento, en los últimos meses han alcanzado importantes acuerdos comerciales que garantizaban a Estados Unidos la compra de carburante ruso. Pero jamás se había organizado una reunión a tres bandas. Será en la ciudad china de Shenzhen, donde se celebra este año el Foro APEC, que analiza anualmente la economía y comercio de Asia y Pacífico.

La reunión de Trump, Xi y Putin en principio solo cuenta con dos asuntos a tratar. El prioritario, el relacionado con los tratados de no proliferación de armamento nuclear y, en segundo lugar, muy relacionado con el primero, el papel de Irán en el mundo. Actualmente es uno de los principales culpables de la inestabilidad internacional, agudizada tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, que ha provocado la crisis energética que hoy es preocupación de todos los continentes. Irán, evidentemente, no ha sido invitado a participar en el encuentro, pero es seguro que su nombre se pronunciará constantemente.

Zelenski acaba de anunciar que Trump le ha hecho llegar informalmente que él apoyaría la integración de Ucrania en la OTAN a cambio de que ceda a Rusia el Donbás

Se reúnen los tres hombres que más tienen en su mano el diseño del futuro. Tanto en lo energético y por tanto en lo económico, como en el escenario que se abre ante la Inteligencia Artificial, donde China y Estados Unidos son países punteros. Es fácil deducir que el nombre de Jensen Huang se escuchará también en la cumbre. No solo porque hasta hace pocos días era el CEO de Nvidia, la empresa estadounidense más avanzada en IA sino porque se acaba de descubrir que Huang, íntimo de Trump, mantenía una relación extramatrimonial con una empresaria de Singapur y, aparentemente, se trataba de una espía rusa que pasaba información importante a Pekín sobre la alta tecnología de Nvidia.

No está previsto que se trate en la cumbre la guerra de Ucrania. Putin es parte fundamental en esa contienda que afecta ya a varios países europeos y, aunque Xi se dice neutral, tanto Estados Unidos como Ucrania creen que facilita a Rusia tecnología y armas sofisticadas que sirven a Putin para aguantar … y él pretende que para vencer.

Zelenski acaba de anunciar que Trump le ha hecho llegar informalmente que él apoyaría la integración de Ucrania en la OTAN a cambio de que ceda a Rusia el Donbás y se ponga fin así a la guerra. Zelenski ha advertido que cualquier decisión sobre el Donbás tendría que ser llevada previamente a referéndum.

La cumbre de Shenzhen puede acabar en nada, en conversación informal, de tanteo, sin aportaciones significativas… o puede convertirse efectivamente en una reunión histórica. Por la participación de los tres “amos del mundo”, y por los resultados que pueden derivarse del encuentro.