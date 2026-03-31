San Vicente de Leira preparó su acceso para emergencias tras un verano de incendios

Los vehículos de las emergencias ya vuelven a tener disponible el acceso provisional a San Vicente de Leira (Vilamartín de Valdeorras). Es la misma pista que usaron los vecinos para escapar de las llamas que en agosto de 2025 arrasaron la aldea y que ahora sólo se podrá utilizar en situaciones de emergencia. Las copiosas lluvias de las últimas semanas provocaron que se hundiese más de 10 metros, obligando al Concello a recuperar el vial de la ladera del monte.

El anuncio lo realizó ayer el alcalde, Enrique Álvarez Barreiro, quien explicó que el Concello y vecinos de la localidad están pendientes de ser recibidos por el presidente de la Diputación Provincial para abordar el futuro de la citada carretera que, salvo el citado tramo que fue cedido al Concello, es del organismo provincial.

En esta cita también se interesarán por el único acceso que tienen a su disposición los vecinos, este de titularidad municipal. El alcalde plantea la necesidad de hormigonar tramos de cuneta y renovar el aglomerado de varios tramos para permitir el cruce de vehículos.