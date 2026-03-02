San Vicente trabaja en retirar y explanar los escombros en Vilamartín

Los propietarios de las casas de San Vicente destruidas por el incendio forestal de agosto de 2025 deberán comunicar al Concello de Vilamartín si desean volver a construir, para que el organismo municipal gestione el desescombro. Así lo señaló el alcalde, Enrique Álvarez Barreiro, en una reunión con los vecinos.

Álvarez se mostró crítico tanto con la Xunta como con el Gobierno central, que “de momento non deu un duro”, y explicó que la Xunta atribuye la responsabilidad al Concello, solicitando una memoria valorada del desescombro. “Se a Xunta non da os cartos tiraremos do convenio da Xunta”, comentó, indicando que quienes quieran reconstruir podrán hacerlo primero, mientras que los demás deberán esperar para regularizar los espacios y explanarlos.

También se abordaron las construcciones dañadas por el fuego que no pudieron demolerse por falta de equipos. El alcalde anunció que próximamente llegará una máquina de grandes dimensiones para reconstruir la pista de emergencias, hundida unos 10 metros por el temporal, y para derribar las construcciones peligrosas restantes. Álvarez recordó, además, el proyecto de relleno de la vaguada para frenar el hundimiento del acceso, que “morreo no sono dos xustos nun caixón da Deputación”.