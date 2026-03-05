El sector vinícola premia la labor del Consello Regulador de Valdeorras

Valencia será escenario, el próximo 10 de marzo, del acto de entrega de los Premios Verema, entre los cuales aparce el Consello Regulador de la Denominación de Orixe Valdeorras con el galardón al “Mejor Consejo Regulador de 2025”. Verema, creada en el año 2000, es considerada la mayor comunidad online de habla hispana enfocada al mundo del vino, la gastronomía y al enoturismo. Funciona como un portal de referencia con foros, notas de cata, artículos y opiniones de restaurantes. Además, organiza las denominadas Experiencias Verema para profesionales y aficionados.

El presidente del Consello Regulador valdeorrés, Marcos Prada Ginzo, se refirió al galardón indicando que supone un “recoñecemento ao gran traballo que se está levando a cabo por parte dos nosos viticultores, enólogos e adegueiros, que agora se ve reflectivo”. Aprovechó para “trasladar a miña noraboa” a los citados colectivos.

A su vez, un vino blanco de la D. O. Valdeorras, “As Sortes 2024”, de Bodegas Rafael Palacios, se llevó el tercer premio dentro de la categoría Mejor Blanco de España, siendo el único vino gallego premiado en esta lista. Por su parte, Pago de los Capellanes, con bodega de elaboración propia en la comarca, logró el segundo puesto en la clasificación Bodega del Año.

Los Premios Verema 2025, que muchos consideran los “Óscar del Vino”, repartieron galardones en 17 categorías mediante el sistema de votación popular, registrando más de 340.000 votos de profeionales del sector y consumidores.

La entrega de premios tendrá lugar el 10 de marzo en el programa Experiencia Verema Valencia. A continuación tendrá lugar una cata plenaria que precederá a la cena de gala. Esta se desarrollará en el restaurante La Marítima del edificio Veles e Vents y el menú saldrá del restaurante La Sucursal.