El “amor por la tierra”, promoción de D.O. Valdeorras

El “amor por la tierra” está detrás de los seis videopodcast que podrán verse cada 15 días a partir del 3 de marzo en las redes sociales y la página web del Consello Regulador de la Denominación de Orixe Valdeorras. La campaña promocional “Pequeños y Gigantes”, que da continuidad al lema creado recientemente “O valor do pequeno”, fue presentada ayer por el presidente del órgano vitivinícola valdeorrés, Marcos Prada Ginzo, quien estuvo acompañado por Alicia Van Assche, de la agencia Mil Ojos Producen.

En su intervención, el presidente del Consello Regulador recordó la importancia del sector vitivinícola para la comarca valdeorresa y también para la provincia, donde genera “riqueza económica, cultural e social. Os videopodcast achegan a nosa agricultura”, destacando el importante papel que tienen en ellos viticultores, bodegueros o enólogos.

Hablar del rural

Van Assche, tras comenzar destacando la estrecha relación y “el amor” de los protagonistas de los videopodcast para con la tierra explicó que en la actualidad, los habitantes del rural quieren hablar de sus problemas, poniendo como ejemplo las protestas por Mercosur o los incendios forestales. “La gente quiere hablar de los sitios pequeños”. Añadió que las grabaciones fueron realizadas en el Centro Cultural Avenida de A Rúa y fueron realizadas “desde el corazón”.

Cada episodio tiene una duración de media hora, un tiempo que permite abordar experiencias reales acerca de la relación con la tierra, el peso de la tradición, los retos de la agricultura, los tópicos entre lo urbano y lo rural o la elección de quedarse en este último medio.

La campaña promocional “Pequeños y Gigantes” surge después de que el Consello Regulador diese su visto bueno a un plan promocional a finales de 2023 y con ella pretende “transmitir modernidade, sen deixar de lado a esencia do que somos”.