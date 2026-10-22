La surrealista señal de tráfico que sorprende a los peregrinos a su paso por Valdeorras

Los peregrinos que recorren el trazado del Camiño de Inverno a su paso por la comarca de Valdeorras se están encontrando estos días con una estampa tan insólita como desconcertante. En plena ruta jacobea, una señal de tráfico de dirección prohibida emerge en una localización que ha despertado la sorpresa y la curiosidad de caminantes y vecinos por lo paradójico de su colocación.

El elemento viario se encuentra situado en el área recreativa de O Bañadoiro, en el término municipal de Vilamartín de Valdeorras, justo en el entorno de las instalaciones de la planta depuradora. Lejos de ordenar la circulación en un vial asfaltado o en un acceso rodado convencional, la señal aparece prácticamente rodeada por la vegetación propia de la ribera.

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La espesura del terreno y la maleza que cerca el poste, a muy escasos metros del cauce del río Sil, hacen prácticamente impensable que ningún vehículo a motor pretenda o pueda transitar por ese punto. La insólita estampa no solo deja perplejos a los peregrinos que avanzan hacia Compostela por este itinerario, sino que ha convertido el lugar en motivo de comentarios y anécdotas ante una prohibición vial en un espacio reservado de facto al paso peatonal y a la naturaleza.