El agua regresa a los hogares de Vilamartín de Valdeorras tras nueve días

El servicio domiciliario de agua ya vuelve a llegar a la práctica totalidad de las casas del concello de Vilamartín de Valdeorras, tan sólo queda por reparar una “pequena fuga” que no afecta a ninguna primera vivienda de ambas localidades y que será resuelta en las próximas horas. “Hoy está todo en orden”, comentó la alcaldesa, Sherezade Núñez.

“A auga está ao cen por cen. Todos os veciños teñen auga”, corroboró el teniente de alcalde, Camilo José Guerra. A falta de revisar la presión, afirmó rotundo: “Farelos témolo controlado, depósito de Valdegodos controlado, depósito de Arcos controlado e fuga controlada”.

Guerra culpó al mal estado en que se encuentran unas conducciones del servicio de abastecimiento muy antiguas que deberían ser sustituidas e indicó que la principal dificultad a la hora de acometer la reparación de la fuga fue localizar el punto donde se producía, un objetivo que fue posible con el apoyo del Consorcio de Augas de Valdeorras. “As infraestruturas están bastante vellas e hai que darlles unha volta, aínda que sexa pouco a pouco”, comentó.

Reunión

La fuga que vaciaba el depósito de Arcos fue localizada y reparada horas después de que aproximadamente 40 vecinos mantuviesen una reunión con la alcaldesa y el teniente de alcalde en el Consistorio vilamartinés, cita a la que algunas personas acudieron tras nueve días sin servicio de abastecimiento, en tanto que otras aseguraban llevar dos jornadas sin agua.

Relacionado El tráfico vuelve a la travesía tras las obras en O Barco

En esa misma reunión, la alcaldesa, Sherezade Núñez, explicó que la centralita de la Casa Consistorial de Vilamartín se había quemado días antes, dejando a estas instalaciones sin teléfono e internet. Lo apuntó en respuesta a la protesta de una vecina, quien aseguró no haber podido contactar telefónicamente con los servicios municipales pese a haber llamado en varias ocasiones.

La falta de línea telefónica e internet en las dependencias municipales continuó en el día de ayer. Lo confirmó la alcaldesa: “Sigue igual. Una vergüenza”, apuntó, señalando que llevaba días reclamando a la operadora el arreglo de la avería sin obtener resultado alguno.