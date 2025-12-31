Una treintena de personas recorre la Senda da Santa Compaña en Vilamartín

Momento de celebración en Correxais, donde los andarines comieron las uvas tras completar los 10 kilómetros de la ruta.

Unas 30 personas participaron este martes por la tarde-noche en la andaina por la Senda da Santa Compaña, organizada por el Concello de Vilamartín. La ruta comenzó en el núcleo de Arnado y finalizó en Correxais, donde los participantes celebraron la llegada del nuevo año comiendo las uvas. Bajo un frío intenso, los andarines recorrieron aproximadamente 10 kilómetros.

La salida desde Arnado de la ruta organizada por el Concello de Vilamartín, en la que participaron unas 30 personas. | José M. Cruz

La actividad forma parte de las celebraciones de fin de año en Vilamartín y busca fomentar el deporte, la convivencia y el disfrute de la naturaleza en la zona. Los participantes destacaron el atractivo del recorrido y la oportunidad de compartir un momento diferente en vísperas del nuevo año.

Participantes de la andaina recorren la Senda da Santa Compaña bajo un intenso frío en Vilamartín. | José M. Cruz

Mañana, 1 de enero, se realizará otra ruta organizada por el Club Peña Trevinca Barco, con salida desde el Paseo del Malecón a las 9.00 horas y final en Correxais. Esta andaina, denominada V Memorial Santiago Melo, se realiza en recuerdo del empresario y político barquense.