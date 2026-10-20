Vecinos de Vilamartín de Valdeorras llevan hasta nueve días sin agua: “Estamos sen unha gota"

Los valdeorreses siguen sufriendo las consecuencias de los incendios forestales que arrasaron 37.000 hectáreas de los montes del oriente provincial y de las comarcas vecinas de Lugo y León. A los problemas de inundaciones en casas y vías públicas que provocan los arrastres cuando caen cuatro gotas hay que añadir las averías que ocasionan. De estas saben mucho los vecinos de los núcleos vilamartineses de Arcos y Valdegodos, donde algunas viviendas llevan nueve días sin agua, según apuntó el portavoz vecinal, Carlos Vázquez.

Camilo José Guerra, Carlos Vázquez y Sherezade Núñez, ante los vecinos de Arcos.

El Concello se ve incapaz de afrontar la situación. A la falta de agua de los manantiales se le suman las frecuentes roturas de unas conducciones muy viejas y obsoletas o unas normas que impiden tomar medidas para, al menos, aliviar el problema de la población. Lo comentó la alcaldesa, Sherezade Núñez, ante unos 40 vecinos de Arcos que, cansados de una situación insostenible, trasladaron sus quejas al Consistorio.

La regidora insistió en la carencia de recursos económicos y técnicos que para afrontar el problema sufre el Concello. Por ello, Sherezade Núñez contactó con la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, la Consellería do Medio Rural, la Subdelegación del Gobierno y la Diputación Provincial, encontrándose en todo momento con la misma respuesta: “A potestade é do Concello”. Incluso solicitó una entrevista con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en busca de una solución para la situación que viven sus convecinos, que no son pocos.

Según el Instituto Nacional de Estadística, Arcos y Valdegodos tienen 226 y 309 habitantes, respectivamente, y en este segundo núcleo está la residencia de la Fundación Valdegodos, que cuenta con un depósito para aliviar el problema. A su vez, Núñez ofreció a los vecinos afectados la posibilidad de retirar garrafas de agua con cargo al Concello en una superficie comercial.

Los vecinos no descartan movilizarse. “Estamos sen unha gota. Levamos catro días sen unha gota”, protestó una vecina. “Temos que mobilizarnos. O seguinte paso será ir á Deputación ou a onde sexa”, planteó otro.

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Limpieza del Farelos

Mientras el teniente de alcalde, Camilo José Guerra, explicaba a los vecinos que “o Farelos vai dar problemas durante anos” y en la sala reclamaban el apoyo de otras administraciones, la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil procedía a la limpieza del río Farelos, en el tramo de Arcos de la carretera N-120.

Los trabajos buscan evitar que el río vuelva a desbordarse con la lluvia y a cortar la carretera nacional. Una situación que también es resultado de los incendios del verano de 2025 y de los arrastres que favorecen las talas de árboles que las compañías madereras realizan en los montes próximos.