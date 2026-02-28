Vilamartín da más seguridad al tramo del Camino de Santiago

Los peregrinos que recorren el Camiño de Inverno ya pueden caminar con total seguridad en el tramo próximo al embalse de Valencia do Sil. Una nueva senda que costó 190.000 euros y que financió Turismo de Galicia recorre 1,3 kilómetros, alejando a los caminantes de la carretera local y la vía del tren para acercarlos a la orilla del río Sil y la sombra de los árboles.

Buena parte del tramo fue recorrido ayer, una vez finalizado el acto inaugural de la senda, por el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; el alcalde y presidente de la Asociación de Concellos do Camiño de Inverno, Enrique Álvarez; el director de administración y relaciones con las asociaciones de Amigos do Camiño de Santiago, Ildefonso de la Campa, y la presidenta de la Asociación de Amigos del Camiño de Inverno, Asunción Arias, entre otros asistentes.

El alcalde resaltó la apuesta de Merelles por la comarca, manifestando que “en Valdeorras temos moita sorte de que sexa director de Turismo de Galicia. A nosa comarca necesita un punto de apoio na Xunta”. En su intervención, Enrique Álvarez destacó que la nueva senda no solo beneficia a los peregrinos, indicando que son muchos los valdeorreses que la recorren. Finalizó considerando “urxente facer os camiños de terra para que o camiñante descanse as pernas”. En este sentido, apuntó que su municipio ya cuenta con cuatro kilómetros de tramos de tierra, restando por cubrir con este material otros tres.

“Esta actuación enmárcase no traballo que leva anos realizando a Xunta de Galicia para mellorar a experiencia de peregrinación, con medidas de acondicionamento do Camiño de Santiago e tamén blindar a seguridade do camiñante, alonxando os trazados de estradas e vías do tren”, dijo Merelles. Recordó que en 2026 se cumplen diez años de la declaración como ruta oficial de peregrinación del Camiño de Inverno, añadiendo que “goza de boa saúde e unha progresión moi importante”. En este sentido, explicó que son casi 3.000 los peregrinos que recorrieron este itinerario xacobeo en 2025. De ellos, un 34 % procedieron de otros países, sobre todo de Portugal (5,9 %), Italia (5 %), Estados Unidos (2,9 %) y Polonia (2,6 %).

La nueva senda mide 1.296 metros y tiene 1,80 metros de ancho. Su firme es de xabre y, al igual que la pizarra de los bordes, salió de una cantera valdeorresa. El proyecto incluyó la renovación de una pasarela de madera y entró en el Plan Director de Seguridade Viaria no Camiño, que con un presupuesto de 2,8 millones de euros, aumentará la seguridad de 12 tramos de la ruta, en Carballeda, O Barco, A Rúa, Quiroga, Monforte, Chantada, Rodeiro y Lalín.