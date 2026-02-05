Vilamartín dona veinte mil euros contra el cáncer de páncreas

EVENTO SOLIDARIO

La recaudación de los veinte mil euros en Vilamartín contra el cáncer de páncreas fue lograda gracias a un evento solidario

Una investigadora tomando muestras en un laboratorio. (Imagen de Archivo) | Xunta de Galicia

La Carrera de las Ciudades de Vilamartín de Valdeorras reunió a 951 participantes, logrando una recaudación de 20.000 euros, que será destinada íntegramente a financiar la onceava edición de las Becas de Investigación Carmen Delgado/Miguel Pérez-Mateo, las únicas de España destinadas exclusivamente a investigar el cáncer de páncreas. La iniciativa reunió la cifra récord de 240.000 euros en toda España.

Las cantidades fueron dadas a conocer por la Asociación Cáncer de Páncreas (Acanpan), la Asociación Española de Pancreatología (Aespanc) y la Asociación Española de Gastroenterología (AEG) coincidiendo con el Día Mundial Contra el Cáncer.

Eva Iglesias, del equipo organizador del evento solidario de Vilamartín y portavoz de Acanpan en Galicia apuntó: “La respuesta de Vilamartín de Valdeorras ha sido profundamente emocionante. Cada persona participante ha demostrado que, incluso desde municipios pequeños, se pueden lograr grandes avances”.

Las Becas Carmen Delgado/Miguel Pérez-Mateo contemplan dos modalidades, una clínica, orientada a estudios con aplicación directa al diagnóstico o tratamiento, y otra básica, centrada en la investigación molecular. El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 10 de abril y la adjudicación tendrá lugar el 16 de mayo.

