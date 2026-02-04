La Unidad del Dolor del Hospital de Ourense atiende 300 casos oncológicos al año

La Unidad del Dolor del Hospital Universitario de Ourense se trata de una de las referentes de este servicio en toda España, llegando a ser la primera unidad de todo el país en ser acreditada en la atención al paciente oncológico en el año 2022, alcanzando ya la atención de más de 300 personas con cáncer de la provincia al año.

El CHUO sigue a la vanguardia en este sentido y este 27 y 28 de febrero llevará a cabo un encuentro nacional sobre el dolor oncológico y su tratamiento, abordando la parte teórica y práctica del asunto

La unidad, así como la jornada “Dolor Oncológico: de la teoría a la práctica”, son gran obra de Luz Cánovas, jefa del Servicio de Anestesia y Reanimación, que es la organizadora del encuentro y la promotora de este servicio modélico, que cuenta con gran colaboración del Servicio de Oncología. Luz Cánovas y el jefe del área oncológica, Jesús García Mata, presentaron ayer el evento nacional, junto con José Antonio Ortigueira, director de soporte del área sanitaria.

El encuentro arrancará con un primer día teórico, que se llevará a cabo en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, y un segundo día de actividades prácticas, que se desarrollará en el CHUO. “Contamos en Ourense no solamente con unas instalaciones maravillosas para poder hacerlo, sino con magníficos profesionales, con una grandísima experiencia”, destacó Ortigueira.

Las jornadas contarán con un circuito en el que todas las personas que se apunten harán prácticas en quirófano con un ‘phantom’ (maniquí que simula los tejidos humanos), que se completará con evaluación clínica, exploración física y debate terapéutico.

El evento está diseñado para acoger a aproximadamente cien participantes, “que ya es mucho para un cuadro de dolor tan específico”, indicó Cánovas, que aseguró que el programa está diseñado para que los adjuntos en prácticas tengan preferencia. “Hemos sabido captar a gente joven, a residentes del último año de las dos especialidades y adjuntos jóvenes, que es de lo que se trata, de motivar a la gente que está empezando”, manifestó.

Más allá de especialistas de Galicia, las jornadas contarán con profesionales de Salamanca, Barcelona, Oviedo y Madrid.

Un servicio en crecimiento

Luz Cánovas señaló que la Unidad del Dolor atiende al menos a 300 pacientes oncológicos al año, tanto personas con la enfermedad en proceso como supervivientes de larga duración. Es un número que está en crecimiento por el propio desarrollo de la unidad, por la mayor incidencia de la enfermedad en la provincia, así como por la mayor supervivencia del paciente.

“En la medida en la que tú ofreces un servicio, estás generando que se puedan beneficiar más pacientes, por lo tanto, aumenta la incidencia”, señaló Jesús García Mata, que resaltó la “eficacia para tratar el dolor de pacientes que antes eran refractarios”, lo que conlleva que se solicite más la actuación.

García Mata aseguró que “diagnosticamos más cáncer ahora que antes”. En la provincia se registraron 2.118 tumores en el 2025, el 60% en hombres. Además del aumento de casos, “el número de pacientes oncológicos que hay es mayor porque cada vez tenemos a más pacientes que viven más tiempo gracias a los tratamientos, se le dan más soluciones que antes”, subrayó el médico, que indicó que la Unidad del Dolor “cada vez van a necesitar a más personal, porque es más demandada su actuación”.

Los tumores más asociados al dolor físico, como indicó Cánovas son principalmente el de pulmón, con metástasis ósea, y el de páncreas. Pero indicó una de las fuentes más asociadas al dolor también es el propio tratamiento por “las mucositis y otros muchos efectos secundarios”. El dolor asociado a la quimioterapia, radioterapia o postcirugía afecta a entre un 35% y un 40% de los pacientes.