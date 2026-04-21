Los vinos de la D.O. Valdeorras atrajeron a 400 visitantes en Madrid

El túnel del vino montado por el Consello Regulador da Denominación de Orixe Valdeorras en el Salón Gourmets, que la pasada semana se desarrolló en el Ifema madrileño, registró aproximadamente 400 visitas, “cunha destacada presenza de perfís cualificados como xefes de cociña, sumilleres, responsables de restauración ou alumnado procedente de escolas de hostalería, incluíndo profesionais de diversas partes do país, que pudieron degustar referencias procedentes de 18 adegas valdeorresas”, según informó el órgano vitivinícola.

La cita fue compartida con las demás D. O. gallegas y la Indicación Xeográfica Protexida de Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia, presentando cada una de ellas 25 muestras. “Valoramos moi positivamente a nosa presenza no Salón Gourmets, celebrado na capital de España, epicentro gastronómico e turístico nacional, que favorece a proxección e o contacto con públicos diversos”, dijo Marcos Prada, presidente del Consello Regulador, quien acudió acompañado por su director técnico, Jorge Mazaira.

Ambos destacaron las oportunidades de contacto generadas para las bodegas, tanto con público profesional como con el consumidor final, que recibió información sobre la identidad de la denominación, el potencial de sus vinos y la singularidad de la variedad godello. Además, resaltaron la presencia del presidente de la Xunta y la conselleira do Medio Rural, Alfonso Rueda y María José Gómez.