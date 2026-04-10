Las ayudas al sector del vino suman 12 millones anuales en Valdeorras

La apuesta de Bodegas Roandi, en Éntoma (O Barco), por la ampliación de sus viñedos fue conocida este jueves de primera mano por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, quien resaltó la apuesta de la Xunta por el sector vitivinícola, al que dedica unas ayudas que se aproximan a los 12 millones de euros anuales.

Ya en referencia a Bodegas Roandi, María José Gómez destacó el papel pionero de la bodega valdeorresa en la producción de espumosos en Galicia, con su Brinde, siendo responsable del primer espumoso rosado gallego. También recordó los reconocimientos en catas oficiales de vinos de Galicia y en guías de prestigio.

La titular de Medio Rural estuvo acompañada por el director de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria, Martín Alemparte; el presidente del Consello Regulador da Denominación de Orixe, Marcos Prada; la delegada de la Diputación en la comarca, María del Carmen González; y los responsables de la bodega, José Luis Moral, Rogelio Moral y Divina Gayoso.

Durante su visita a Éntoma, María José Gómez recordó que el plazo de solicitudes para la reestructuración y reconversión del viñedo está abierto hasta el 27 de abril, con una dotación de 4 millones de euros. Estas ayudas buscan mejorar la competitividad del sector vitícola, adaptarlo al cambio climático y hacerlo más sostenible.

Además, la conselleira señaló que desde 2018 la Xunta ha destinado más de 20 millones de euros a estas iniciativas, beneficiando a más de 1.200 viticultores y actuando en más de 1.700 hectáreas de viñedo. En su recorrido por la bodega, comprobó también las actuaciones de enoturismo desarrolladas dentro del programa Leader.