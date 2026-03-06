El punto limpio de Barrio, convertido en un “vertedero”

VERTEDERO "INCONTROLADO"

Así lo denuncian los socialistas de Barrio, apuntando a la “pasividade” del gobierno local frente a la gestión del punto limpio

La acumulación de basura fuera del recinto.

“Abandono absoluto” es como el PSdeG-PSOE de Vilar de Barrio califica, en su denuncia pública, el estado actual en el que se encuentra el punto limpio municipal. Señalan que se ha convertido en un vertedero “incontrolado” ante la “pasividad y falta de gestión del gobierno municipal”, al que exigen que actúe “de forma inmediata” ante la “lamentable e deplorable” imagen del servicio público.

“A entrada atópase completamente bloqueada pola acumulación de mobles, colchóns, plásticos, electrodomésticos, sacos e todo tipo de residuos, que se amorean sen ningún tipo de control diante da porta de acceso”, aclaran los socialistas en su comunicado, apuntando que “o lixo non só impide utilizar correctamente as instalacións, senón que ademais esténdese polos marxes da estrada e mesmo invade parte da calzada”.

Además, consideran que esta situación “é inadmisible nun servizo público básico como é a xestión de residuos”, apuntando que el estado actual “supón un risco ambiental evidente, ao atoparse residuos abandonados nun entorno natural”, advirtiendo que la basura acumulada en la carretera “pode xerar situacións de perigo para os condutores e a veciñanza”.

